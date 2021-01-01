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الخميس: استئناف عمل محطة قطار مطار اللد بعد توقف لأكثر من عام

الثلاثاء 20 أبريل 2021 08:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخميس: استئناف عمل محطة قطار مطار اللد بعد توقف لأكثر من عام



القدس المحتلة / سما /

تستأنف محطة القطار في مطار بن غوريون الدولي في اللد، عملها، بدءا من يوم الخميس المقبل، إثر توقف دام أكثر من عام في أعقاب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين في شركة "قطار إسرائيل" الحكومية الإسرائيلية، قولهم إن "محطة القطار في المطار ستستأنف عملها بدءا من يوم الخميس 22 نيسان/ أبريل الجاري".

في ظل انحسار الحالة الوبائية وتراجع عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا، في أعقاب حملة التطعيم باللقاح المضاد للفيروس، تقرر إعادة نشاط محطة القطار في المطار.

وتأخرت عودة نشاط المحطة إلى اليوم بسبب مباحثات في وزارة المواصلات الإسرائيلية حول "المعضلة" المتعلقة بالركاب الذين لم يتم تطعيمهم أو المتعافين الذين يعودون من الخارج ويجب عزلهم من لحظة هبوطهم في المطار.

ومن المتوقع أن تقدم الوزارة مخططًا لمعالجة هذه المسألة للمجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا والجهات الحكومية المعنية.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد ألغت، في 20 آذار/ مارس الماضي، القيود المفروضة على عدد المسافرين في مطار بن غوريون، بالتزامن مع انتهاء مدّة إغلاق معبر طابا.

وجاء قرار الحكومة الإسرائيلية بخصوص مطار بن غوريون بعدما قرّرت المحكمة العليا عدم قانونيّة تحديد عدد المسافرين.

ولم تحدّد الحكومة الإسرائيليّة عدد الرحلات الجويّة اليوميّة، مع الحفاظ على القدرة الفعالة للمطار والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وتطلّبات كورونا.

كما ألغت الحكومة الإسرائيليّة آلية المصادقة على الرحلات الاستثنائيّة، بالإضافة إلى إلغائها فحص درجات الحرارة قبل الصعود إلى الطائرة.

#محطة القطار #مطار بن غوريون #فيروس كورونا #اسرائيل

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