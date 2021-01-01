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إيران تلغي مسيرات "يوم القدس" المناهضة لإسرائيل للعام الثاني

الثلاثاء 20 أبريل 2021 08:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تلغي مسيرات "يوم القدس" المناهضة لإسرائيل للعام الثاني



طهران /سما/ د ب أ

 ألغت إيران مسيرات "يوم القدس" السنوية المناهضة لإسرائيل، للعام الثاني، بسبب تفشي جائحة كورونا.

وقال نصرت الله لطفي، نائب رئيس المجلس التنسيقي للدعوة الإسلامية، لوكالة أنباء "فارس" اليوم الثلاثاء: "لن تكون هناك مسيرات لـ يوم القدس هذا العام أيضا، ولا حتى في صورة مواكب، بسبب الموجة الجديدة من إصابات فيروس كورونا المنتشرة في البلاد".

ويشار إلى أن إيران تحتفل بصورة تقليدية بـ "يوم القدس"، في آخر جمعة من شهر رمضان، احتجاجا على ضم القدس الشرقية إلى إسرائيل في عام 1967. ويوافق احتفال هذا العام السابع من أيار/مايو المقبل.

ولا تعترف إيران بإسرائيل وتعتبر حكومتها السبب وراء كل المشاكل في المنطقة.

وقد فرضت الحكومة في الأسبوع الماضي إغلاقا صارما على مستوى البلاد، بسبب الارتفاع السريع في أعداد الإصابات والوفيات الجديدة بفيروس كورونا في إيران.

وقد وصل الامر إلى تعليق عمل البرلمان الإيراني.

ويتم يوميا تسجيل نحو 400 حالة وفاة وأكثر من 22 ألف إصابة جديدة.

ويبلغ إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بمرض "كوفيد 19-" في البلاد، أكثر من 67 ألف حالة.

#ايران #فيروس كورونا #مسيرات يوم القدس #اسرائيل

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