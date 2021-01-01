وكالة الأدوية الأميركية توقف إنتاج لقاح جونسون آند جونسون في أحد المصانع

واشنطن /سما/

أصدرت الوكالة الأميركية للأدوية، اليوم الثلاثاء، قرارا بوقف تصنيع لقاح جونسون آند جونسون المضاد لفيروس كورونا في مصنع يقع في مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند المحاذية لواشنطن العاصمة.

ووفق صحيفة نيويورك تايمز، فقد أنتج 15 مليون جرعة من اللقاح غير مطابقة لمعايير إنتاجه.

وأعلنت شركة "إيمرجنت بايو سوليوشنز"، الاثنين الماضي، أنها نقلت إلى الجهاز الفدرالي الذي يراقب الأسواق المالية، ملفا يفيد أن الوكالة الفدرالية الأميركية للأدوية طلبت في 16 نيسان تعليق تصنيع اللقاح في بالتيمور بانتظار إجراء تفتيش نوعي للمصنع، يتعلق بمواصفات إنتاج غير مطابق للعينات التي وفقت عليها الوكالة الأميركية للأدوية.