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الكشف عن موعد أول أيام عيد الفطر فلكيًا

الثلاثاء 20 أبريل 2021 06:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن موعد أول أيام عيد الفطر فلكيًا



القاهرة /سما/

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، عن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك في مصر 2021 فلكيا.

وأوضح المعهد أن أول أيام العيد ستكون يوم الخميس الموافق 13 مايو المقبل، وذلك وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد، على أن يكون الأربعاء الموافق 12 مايو المقبل، آخر أيام شهر رمضان 2021، الذي كان أول أيامه الثلاثاء الموافق 13 أبريل الجاري.

وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن موعد صلاة عيد الفطر المبارك في مصر 2021، سيكون الساعة 5:28 صباحا، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والجيزة.
 

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