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"الإعلام الحكومي" يتحدث عن تطورات الحالة الوبائية: "الصحة" لم تحدد طبيعة التشديد وهذا السيناريو الأقرب

الثلاثاء 20 أبريل 2021 06:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الإعلام الحكومي" يتحدث عن تطورات الحالة الوبائية: "الصحة" لم تحدد طبيعة التشديد وهذا السيناريو الأقرب



غزة / سما /

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة سلامة معرف اليوم الثلاثاء، على أن السيناريو الأقرب ألا يتم طرح الإغلاق الشامل.

وقال معروف في تصريح صحفي: "إن وزارة الصحة أصدرت توصية عامة لتشديد الإجراءات في قطاع غزة، لكن التوصية لم تحدد طبيعة ذلك التشديد وظلت على عموميته.

وأضاف: "خلية الأزمة تجتمع اليوم لتحديد تلك الإجراءات، بالشكل الذي يتناسب مع الوضع الوبائي في قطاع غزة وبما يتناسب وتوصية وزارة الصحة".

وتابع: "وزارة الصحة ما زالت مسيطرة على الوضع الوبائي في قطاع غزة، والجهات الحكومية مطمئنة لأداء الجهات الصحية وقدرتها على السيطرة على الحالة الوبائية، وبالتالي السيناريو الأقرب ألا يتم طرح الإغلاق الشامل".

وأردف معروف: "خلية الأزمة ستدرس ما هو المناسب وفق توصية وزارة الصحة، والتي ستشهد تشديد في الإجراءات".

#المكتب الاعلامي الحكومي #سلامة معروف #قطاع غزة #غزة #الاجراءات الاحترازية #فيروس كورونا #وزارة الصحة

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