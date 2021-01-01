الاوقاف بغزة توضح اجراءاتها المتخذة بشأن العشر الأواخر لشهر رمضان المبارك

غزة / سما /

قال المتحدث باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة د.عادل الهور أنه قبل بدء العشر الأواخر لشهر رمضان المبارك سيكون هناك بيان بخصوص الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف الهور في حديثٍ خاص لـ"قناة فلسطين اليوم"، أن اعتكاف العشر الأواخر من شهر رمضان هو من ضمن التجمعات التي لا بد أن يكون فيها نظر، مؤكدًا أن فيها نوع من مستوى الخطورة في نقل وانتشار وباء كورونا.

وأكد الهور أن وزارة الأوقاف بغزة تقوم بجهد مضاعف من أجل المحافظة على سلامة المواطنين بداخل مساجدهم، لذلك لدى الوزارة مجموعة من القرارات والإجراءات بهذا الخصوص.

وأوضح أن من بين الإجراءات كان التركيز والتأكيد على ضرورة ارتداء الكمامة أثناء دخول المساجد، بالإضافة لاحضار سجادة خاصة بكل مصلي، وكذلك التباعد في الدخول والخروج من المسجد، وأثناء الوقوف إلى الصلاة، والتركيز والتشديد على ضرورة مغادرة المسجد فور الانتهاء من الصلاة.

وبيَّن الهور أن كل الإجراءات التي توصي بها وزارة الصحة تقوم وزارة الاوقاف بتطبيقها ومتابعتها عبر لجان الطوارئ المختصة في جميع المساجد في أنحاء قطاع غزة.

واعتبر الهور أن ما تقوم به الوزارة الأن هو الحد الأدنى من أداء الشعائر اللازمة والضرورية من إقامة صلوات الجماعة والجمعة، إضافةً إلى السماح بأداء صلاة التراويح كونها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بشهر رمضان المبارك.

ووجه الناطق باسم وزارة الأوقاف رسالةً للمواطنين بضرورة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي تصدر عن وزارة الصحة حتى يتثنى للوزارة الإبقاء على فتح المساجد، وعدم اتخاذ إجراءات أكثر تشديداً للمحافظة على سلامة المواطنين.