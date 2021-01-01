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الولايات المتحدة ترحب بقرار السودان إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل

الثلاثاء 20 أبريل 2021 05:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الولايات المتحدة ترحب بقرار السودان إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل



واشنطن /سما/

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية، بقرار السودان إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إن قرار السودان إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل، يعد خطوة تاريخية ستخلق فرصًا كبيرة لشعوب المنطقة.

وأقر مجلسا السيادة والوزراء في السودان قانونا يلغي تشريعا سابقا بشأن مقاطعة إسرائيل، وقال وزير العدل السوداني على حسابه على تويتر، الإثنين، إن مجلسي السيادة والوزراء أجازا القانون.

وكانت وزارة العدل السودانية قد قدمت مشروع قانون يلغي تشريعا يعود إلى 1958 حول "مقاطعة إسرائيل"، إلى الحكومة، التي أقرته بدورها أوائل الشهر الجاري.

وفي غيبة المجلس التشريعي يحل مجلسا الوزراء والسيادة في السودان محل البرلمان وفق نص الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية.

ووقع السودان وإسرائيل على اتفاق سلام في 23 أكتوبر/تشرين الأول ليصبح خامس دولة عربية تتخذ هذه الخطوة.

يذكر أن قانون مقاطعة إسرائيل كان قد سن عام 1958، ويقضي بحظر البضائع وجميع أنواع التعاون التجاري معها، وينص على عقوبات رادعة للمخالفين.

#الولايات المتحدة #السودان #اسرائيل #قانون مقاطعة إسرائيل

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