طائرة استطلاع إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية فوق بيروت وضواحيها

القدس المحتلة / سما /

كشف الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، أن طائرة استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء فوق مدينة بيروت وضواحيها.



وبحسب قناة "i24 news" الإسرائيلية، قال الجيش اللبناني في بيان له: إن "طائرة استطلاع تابعة للجيش الإسرائيلي خرقت أمس الإثنين الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة خلدة، ونفذت طيرانًا دائريًا فوق مناطق بعبدا، عالية، بيروت وضواحيها".



وأشار إلى أن الطائرة غادرت الأجواء من فوق البحر غرب بلدة السعديات، لافتًا إلى أنه تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة "يونيفيل" في لبنان.