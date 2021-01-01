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مستشار الرئيس عباس: تأجيل الانتخابات الفلسطينية وارد جداً في هذه الحالة

الثلاثاء 20 أبريل 2021 05:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستشار الرئيس عباس: تأجيل الانتخابات الفلسطينية وارد جداً في هذه الحالة



رام الله / سما /

 أكد نبيل شعث مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، أن تأجيل الانتخابات وارد جداً، في ظل استمرار الاحتلال بعدم الرد على طلب السلطة بإجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة.
 
وقال شعث لصحيفة (النهار العربي) إنه "في حال استمرار عدم رد الاحتلال فسيتم تأجيل العملية الانتخابية"، مشدداً على أن الانتخابات لن تتم من دون القدس "لأن هذا يكرس ما تريده اسرائيل بفصل القدس عنا".
 
وأشار شعث إلى أن الرئيس عباس قام بإرسال وزير الخارجية رياض المالكي في جولة أوروبية من أجل التحرك وحشد التأييد الدولي للضغط على إسرائيل، للسماح للفلسطينيين بإجراء الانتخابات في القدس.
 
وأكد مستشار عباس ان القيادة مستمرة في الضغط والعمل دوليا مع كافة الأطراف من أجل السماح للانتخابات في القدس.
 
وكان الرئيس عباس قال أمس الاثنين خلال اجتماعه باللجنة المركزية لحركة فتح، إننا نجري اتصالات مكثفة مع العديد من الدول، وتحديداً الأمم المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، والاتحاد الأوروبي، من أجل الضغط على الحكومة الإسرائيلية للالتزام بالاتفاقيات الموقعة بيننا في ما يخص العملية الانتخابية، وتحديداً بأن تكون الترشيحات والدعاية والانتخابات داخل المدينة المقدسة، ولغاية الآن لم يصلنا أي رد من الجانب الإسرائيلي حول ذلك.
 
ولم تقم السلطات الإسرائيلية بالرد حتى الآن على طلب السلطة الفلسطينية بإجراء الانتخابات في القدس الشرقية.

#نبيل شعث #الرئيس عباس #الرئاسة الفلسطينية #الانتخابات الفلسطينية #القدس المحتلة

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