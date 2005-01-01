شاهد.. مسلسل باب الحارة 11 الحلقة 8 الثامنة والتاسعة 9 في رمضان 2021

دمشق / سما

بثت القنوات الناقلة مسلسل باب الحارة 11 الحلقة 8 الثامنة كاملة في رمضان 2021 وسلسلة من الأحداث المثيرة تكشف بعضا من الغموض الدائر بسبب جريمة قتل وقعت في حارة الصالحية وما زال رئيس المخفر يحقق.

مسلسل باب الحارة الجزء 11 فيه العديد من الأحداث المثيرة المشوقة نعرضها لكم في الحلقة الثامنة من المسلسل الدرامي السوري في رمضان 2021 حيث ينتظر المشاهدين والمتابعين ما ستسفر عنه التطورات.

ويترقب محبي الدراما السورية في كل مكان معرفة مواعيد عرض مسلسل باب الحارة 11 والتي تم الإعلان عنها ويترقبها المشاهدين حيث تشهد الحلقة أحداثا جديدة ومشوقة منها العنيفة ومنها الرقيقة والماكرة.

في أحداث مسلسل باب الحارة بعد أن يشي أبو الغضب يقرر أبو عزام قتل شكري، لكن أهالي حارة الصالحية يمنعوه، ويفتح رئيس المخفر أبو جودت تحقيق بالخيزران الذي سرق من داخل المستشفى في المنطقة.

باب الحارة 11 الحلقة 8:

وحققت حلقات مسلسل باب الحارة الجزء 11 نجاحا كبير بالرغم من غياب الشخصيات الأساسية في المسلسل واختلاف القصة عن الأجزاء السابقة، تزداد يوميا عمليات البحث عن أوقات عرضه في محركات البحث.

ويعرض مسلسل باب الحارة 11 على قناة MBC دراما يوميا في تمام الساعة 10 مساء وعلى قناة التاسعة التونسية في تمام الساعة 12:15 وNBN عند الساعة 12:30 وعبر قناة الجديد عند الساعة الخامسة مساء.

مسلسل باب الحارة 11 تدور قصته في عشرينيات القرن الماضي في حارة الضبع، وتتصاعد الأحداث عبر الأجزاء المتواصلة منذ سنوات طويلة عام 2006، وصولا إلى هذا الجزء الذي بدأ تصويره بداية العام 2020.