شاهد.. برنامج رامز عقله طار الحلقة 8 الثامنة كاملة مع رامز جلال 2021 مقلب محمد عبدالرحمن توتا

القاهرة / سما

عرضت قناة ام بس سي مصر برنامج رامز عقله طار الحلقة 8 الثامنة كاملة مع رامز جلال 2021 وضحية جديدة لمقالبه العنيفة التي لا تنتهي منذ سنوات ولكنها تلقى اعجابا ومتابعة واسعة في الوسط العربي والعالمي.

برنامج رامز عقله طار الحلقة السابقة كان نجم كرة القدم السعودية اللاعب فهد المولد هو الضحية، وفور وصوله إلى مدينة الألعاب قام الفنان جلال بالسخرية من الضيف الذي سيصرخ لاحقا في العديد من المناسبات.

وشارك في لعبة حرب الألوان بالمدينة واختبأ رامز ليضربه من الخلف دون أن يلاحظ، ثم ركب فهد المولد مركبة طائرة تسمى "الهوب دروب" في الجو، وكان يجلس بجواره رامز جلال متنكراً في زي مهراجا هندي.

وظهرت علامات الرعب وصرخ فهد المولد لما حدث بالكابينة التي يحدث بها المقلب وهي على ارتفاع شاهق جدا، كما رفض بشدة النزول منها والقفز في بركة المياه، ولكنهم قاموا بدفعه بقوة للوقوع بحمام السباحة.

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وبعد كشف رامز عن هويته صدم المولد من الموقف ولم يقم بأي فعل عدائي ضده، بل قاموا باحتضان بعضهم، وغني المولد لأول مرة في ختام الحلقة الأغنية التي يتلوها جلال على ضيوفه ليرددوها وراءه في ختام كل حلقة.

ويواصل رامز جلال تقديم مغامراته من خلال برنامج رامز عقله طار واستضافة فريق البرنامج لأحد النجوم في مجالات الفن والرياضة واستضاف في الحلقات السابقة أفشة وصبحي والشربيني وسعد وبيكا ولورديانا.

وما زال برنامج رامز عقله طار يتصدر المواقع ومنصات العرض ونسب المشاهدة عبر القنوات الفضائية كافة، محققا ملايين المشاهدات عند وصوله للحلقة الثامنة من البرنامج المعتمد على المقالب العنيفة الساخرة.