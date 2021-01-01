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سلطة المياه: البدء بتوزيع المياه من خلال برنامج يضمن تحقيق العدالة بين المناطق كافة

الثلاثاء 20 أبريل 2021 04:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلطة المياه: البدء بتوزيع المياه من خلال برنامج يضمن تحقيق العدالة بين المناطق كافة



رام الله /سما/

أعلن رئيس سلطة المياه مازن غنيم أنه سيتم اعتبارا من الأسبوع المقبل البدء بتوزيع المياه من خلال برنامج يضمن تحقيق العدالة في التوزيع بين المناطق كافةً، ضمن الإمكانيات المتاحة.

وقال غنيم في تصريح له اليوم الثلاثاء، إن هناك خططًا موضوعةً لإدارة أزمة المياه، تتمثل في إعداد مشاريع لتأهيل شبكات المياه، وتخفيض نسبة الفاقد، ومساعدة مزودي الخدمات للقيام بخدماتهم على أكمل وجه، وتخصيص مجموعة من الآبار الزراعية لتزويد القرى والمناطق المتضررة في حال حصول خلل أو نقصٍ فيها، بواسطة خطوط مخصصة لذلك.

#سلطة المياه #مازن غنيم

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