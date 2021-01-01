  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تكريم 18 أسيرة محررة في قلقيلية

الثلاثاء 20 أبريل 2021 04:36 م / بتوقيت القدس +2GMT



قلقيلية /سما/

كرمت جمعية مركز حواء للثقافة والفنون، بالتعاون مع وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، اليوم الثلاثاء، 18 أسيرة محررة من محافظة قلقيلية.

وقال محافظ قلقيلية رافع رواجبة خلال حفل التكريم، اليوم الثلاثاء، إن يوم الأسير يعكس محطة نضالية متجددة مزجت بين الشهادة والأسر.

وطالب رواجبة المجتمع الدولي وكل الأحرار في العالم لتكثيف تحركها من أجل إطلاق سراح الأسرى والأسيرات خاصة المرضى والأطفال.

من جهته، ثمن رئيس بلدية قلقيلية نضال المرأة الفلسطينية، مشيدا بعطائها مستعرضا تاريخ الحركة الاسيرة وأبرز المحطات النضالية ومساهمة المرأة فيها.

وفي كلمته عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الاسير أكد لافي نصورة استمرار الفعاليات المساندة للأسرى في سجون الاحتلال، متوجها بالتحية لصمودهم وإرادتهم القوية رغم كل إجراءات السجان الاسرائيلي.

وتحدثت الأسيرة المحرر زينة يونس عن معاناة الأسيرات داخل سجون الاحتلال، قائلة ان خلف كل أسيرة حكاية مؤلمة بتفاصيلها وهمومها، مؤكدة ضرورة التدخل الفوري من قبل المؤسسات الدولية للإفراج الفوري عنهن.

بدورها، قالت رئيسة جمعية ومركز حواء غادة عبد الهادي الى ان تكريم الأسيرات يأتي تقديرا لنضالهن وتضحياتهن على مر القضية الفلسطينية، مثمنة صمود الاسيرات في وجه الإجراءات القمعية الاحتلالية.

الأكثر قراءة اليوم

صحة غزة تكشف تطورات الحالة الوبائية: توصيات لخلية الازمة لاتخاذ اجراءات أشد صرامة داخل القطاع

ما دور المخابرات الفلسطينية؟.. السيناريو الكامل لـ«زلزال» الأردن وتحركات الأمير بدأت في «أيار 2020»

شاهد.. مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 7 السابعة كاملة بدون إعلانات

دعاء اليوم الثامن من شهر رمضان 2021 - دعاء 8 رمضان 1442

محادثات كيندة الخطيب مع إسرائيليّين: «منشرب قهوة سوا»

تفاصيل سبب وفاة الفنان ناصر ادروب ملك الكوميديا والفكاهة

انخفاض في سعر صرف الدولار

الأخبار الرئيسية

نيويورك تايمز: إيران أصبحت “ملاذا للجواسيس”.. والهجمات المتكررة تشير لوجود شبكة إسرائيلية

فصائل المقاومة توجه عدة رسائل للاحتلال: لا تختبر صبرنا..!

وزيرة الصحة : 31 وفاة و2025 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و2306 حالات تعافٍ

3

شاهد الصور : وصول لقاحات ضد كورونا عبر اّلية "كوفاكس"

الصحة : اجتماع مهم لخلية الأزمة اليوم في غزة ورفعنا توصيات بالتشديد ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية