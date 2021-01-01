الصالح يفتتح مجموعة مشاريع تطويرية في محافظة جنين

جنين /سما/

افتتح وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، ومحافظ جنين أكرم الرجوب، اليوم الثلاثاء، عددا من المشاريع التطويرية والتنموية في محافظة جنين، ووضع حجر الأساس لمشروع المركز الصحي في بلدة كفر دان بتمويل من الوزارة.

وشملت المشاريع افتتاح طرق داخلية في كل من جنين والجلمة، ومشروع توريد وتركيب نظام تزويد كهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 500 كيلو واط في برقين بتمويل من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، إضافة إلى تفقد سير العمل بمشروع تعبيد شارع الحمراء في اليامون.

وأكد الصالح أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من المشاريع التطويرية لصالح الهيئات المحلية والتي سيلمس أثرها المواطن على الأرض وستسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة واستمراريتها.

وأضاف أن المشاريع تستهدف عدة قطاعات حيوية وبخاصة البنية التحتية، والمياه، والكهرباء، والصرف الصحي.