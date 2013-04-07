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عمان: قرار قضائي يلزم الجيش الاسرائيلي بدفع 294 ألف دينار لمواطن أردني

الثلاثاء 20 أبريل 2021 04:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
عمان: قرار قضائي يلزم الجيش الاسرائيلي بدفع 294 ألف دينار لمواطن أردني



عمان /سما/

أصدرت محكمة بداية السلط، يوم الثلاثاء، قرارًا لصالح مواطن أردني ضد وزارة الدفاع الإسرائيلية، والسفارة الاسرائيلية في عمّان، انتصرت فيه للمواطن بعد تضرره من أفعال جيش الاحتلال، وفق وكيلا المواطن المحاميان حسام أبورمان وأحمد ابورمان.

وقررت المحكمة تغريم وزارة الدفاع الاسرائيلية، مبلغ 294 ألفا و540 دينارًا، لصالح المواطن الأردني.

وقال المحامي حسام ابورمان لوكالة "عمون" إن جيش الاحتلال الاسرائيلي أضرم النيران في منطقة حدودية مع الأردن لغايات عسكرية، إلا أن النار امتدت إلى داخل الحدود الأردنية والتهمت وحدة زراعية يملكها المواطن الأردني عبد الجواد الصالحي، ما الحق به اضرار مادية وكأنها لم تكن موجودة على الاطلاق.

وأضاف أن الوحدة الزراعية التي طالتها النيران تبلغ مساحتها 50 دونمًا، وعمرها يزيد عن 20 عامًا.

وأعتبر المحامي حسام ابو رمان قرار قاضي محكمة بداية السلطK انتصارًا معنويًا على بشاعة الاحتلال الإسرائيلي وغطرسته قبل أن يكون انتصار مادي للمواطن صاحب الحق.

كما قررت المحكمة تضمين وزارة الدفاع الاسرائيلي رسوم الدعوى ومصاريفها، وبدل أتعاب المحاماة، والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة القضائية من تاريخ 7/4/2013 حتى السداد التام.

وأشاد ابورمان بنزاهة القضاء الأردني الذي يشكل حارسًا ورقيبًا لحقوق الأردنيين.

#اسرائيل #الاردن #الجيش الإسرائيلي #تعويض

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