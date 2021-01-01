قوات الاحتلال تجرف اراضي وتقتلع عشرات الاشجار في الولجة

القدس المحتلة /سما/

اقدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم، الى جانب عدد من المستوطنين من مستوطنة "هار جيلو" المقامة على اراضي قرية الولجة الواقعة شمال غرب مدينة بيت لحم حيث كانت ترافقهم جرافة عسكرية وقد تسللوا من جهة الشارع الملتف حول القرية.

وقال شريف حجاجلة الناشط ضد الجدار والاستيطان ان عملية الاقتحام تمركزت في موقعي "الطنانير والسرج وجرى خلال ذلك تجريف مساحات واسعة من الاراضي التابعة لورثة المرحوم محمد عبد الجليل الحجاجلة وخلال ذلك جرى تقطيع اكثر من 50 شجرة من الزيتون والعنب اضافة الى قيامهم بتصوير بركس للاغنام كما طالت عمليات التجريف وتخريب الاراضي في منطقة جبل الرويسات، وخلال ذلك اعتدوا على المواطنين الذين هرعوا الى ارضهم للدفاع عنها، وقال " ان الظلم مستمر وان عمليات التجريف الواسعة هي لتنفيذ اطماع المستوطنين في الاستيلاء على مزيد من الاراضي لصالح المستوطنة وهذه ليست المرة الاولى التي تقوم بها قوات الاحتلال مع المستوطنين للاستيلاء على الاراضي".