  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قوات الاحتلال تجرف اراضي وتقتلع عشرات الاشجار في الولجة

الثلاثاء 20 أبريل 2021 03:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تجرف اراضي وتقتلع عشرات الاشجار في الولجة



القدس المحتلة /سما/

اقدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم، الى جانب عدد من المستوطنين من مستوطنة "هار جيلو" المقامة على اراضي قرية الولجة الواقعة شمال غرب مدينة بيت لحم حيث كانت ترافقهم جرافة عسكرية وقد تسللوا من جهة الشارع الملتف حول القرية.

وقال شريف حجاجلة الناشط ضد الجدار والاستيطان ان عملية الاقتحام تمركزت في موقعي "الطنانير والسرج وجرى خلال ذلك تجريف مساحات واسعة من الاراضي التابعة لورثة المرحوم محمد عبد الجليل الحجاجلة وخلال ذلك جرى تقطيع اكثر من 50 شجرة من الزيتون والعنب اضافة الى قيامهم بتصوير بركس للاغنام كما طالت عمليات التجريف وتخريب الاراضي في منطقة جبل الرويسات، وخلال ذلك اعتدوا على المواطنين الذين هرعوا الى ارضهم للدفاع عنها، وقال " ان الظلم مستمر وان عمليات التجريف الواسعة هي لتنفيذ اطماع المستوطنين في الاستيلاء على مزيد من الاراضي لصالح المستوطنة وهذه ليست المرة الاولى التي تقوم بها قوات الاحتلال مع المستوطنين للاستيلاء على الاراضي".

#قوات الاحتلال #اعتداءات المستوطنين

الأكثر قراءة اليوم

صحة غزة تكشف تطورات الحالة الوبائية: توصيات لخلية الازمة لاتخاذ اجراءات أشد صرامة داخل القطاع

ما دور المخابرات الفلسطينية؟.. السيناريو الكامل لـ«زلزال» الأردن وتحركات الأمير بدأت في «أيار 2020»

شاهد.. مسلسل باب الحارة 11 الحلقة 7 السابعة كاملة في رمضان 2021

محادثات كيندة الخطيب مع إسرائيليّين: «منشرب قهوة سوا»

دعاء اليوم الثامن من شهر رمضان 2021 - دعاء 8 رمضان 1442

شاهد.. مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 7 السابعة كاملة بدون إعلانات

تفاصيل سبب وفاة الفنان ناصر ادروب ملك الكوميديا والفكاهة

الأخبار الرئيسية

فصائل المقاومة توجه عدة رسائل للاحتلال: لا تختبر صبرنا..!

وزيرة الصحة : 31 وفاة و2025 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و2306 حالات تعافٍ

3

شاهد الصور : وصول لقاحات ضد كورونا عبر اّلية "كوفاكس"

الصحة : اجتماع مهم لخلية الأزمة اليوم في غزة ورفعنا توصيات بالتشديد ..

amman19-4-21-730x438

ما دور المخابرات الفلسطينية؟.. السيناريو الكامل لـ«زلزال» الأردن وتحركات الأمير بدأت في «أيار 2020»

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية