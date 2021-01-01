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أول امرأة سورية تتقدم بطلب ترشح لانتخابات الرئاسة

الثلاثاء 20 أبريل 2021 03:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول امرأة سورية تتقدم بطلب ترشح لانتخابات الرئاسة



دمشق /سما/

أعلن رئيس مجلس الشعب السوري أن، فاتن علي نهار، تقدمت بطلب ترشح إلى منصب رئيس الجمهورية، لتكون أول امرأة سورية تتقدم بطلب كهذا.

وقال رئيس المجلس، حموده صباغ، إن مجلس الشعب تبلغ من المحكمة الدستورية العليا بتقديم فاتن علي نهار طلب ترشيح إلى منصب رئيس الجمهورية".

ويعد طلب نهار، وهي من الشخصيات غير المعروفة شعبيا في البلاد، ثالث طلب ترشيح يصل المجلس.

وكان صباغ أعلن أمس الإثنين أن المجلس تلقى كتابين من المحكمة الدستورية العليا بتقديم "عبدالله سلوم عبدالله" و"محمد فراس ياسين رجوح" طلبين إلى المحكمة بترشيح نفسيهما لمنصب رئيس الجمهورية.

يذكر أن كل من تنطبق عليه الشروط المحددة في الدستور يمكنه أن يتقدم بطلب ترشيح، إلا أنه لا يعد مرشحا لانتخابات الرئاسة إلا إذا حصل على تأييد من 35 عضوا من أعضاء مجلس الشعب.

#مجلس الشعب السوري

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