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النائب العام يصدر تعليمات بشأن استخدام الألعاب النارية بغزة

الثلاثاء 20 أبريل 2021 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
النائب العام يصدر تعليمات بشأن استخدام الألعاب النارية بغزة



غزة /سما/

أصدر النائب العام بغزة المستشار ضياء الدين المدهون، تعليمات مشددة، إلى كافة أعضاء النيابات الجزئية في المحافظات، والمشرفين على المراكز الشرطية نحو التنسيق مع مراكز الشرطة وأقسام المباحث العامة وتكليفها بالتعامل بحزم بشأن مستخدمي المفرقعات النارية المؤذية، وملاحقة وضبط وتوقيف كل من يستخدم المفرقعات النارية غير المشروعة والأكواع المؤذية طبقاً للقانون.

وقالت النيابة العامة في بيان لها اليوم الثلاثاء:" ورد للنيابة العامة منذ بداية شهر رمضان المبارك العديد من البلاغات المرتبطة باستخدام المفرقعات النارية المؤذية، والتي نتج عنها أضراراً جسمانية ومادية وحرائق في بعض الوقائع، بالإضافة إلى الضوضاء والتكدير لصفو الطمأنينة العامة".

وأكدت النيابة العامة، أنّ جرائم استخدام المفرقعات المؤذية والوقائع المرتبطة بها، تشكل أكثر من وصفاً جرمياً بعضها جنايات وتصل عقوبتها للحبس عشر سنوات، ونحذر جمهور المواطنين من استخدامها وأنه سيتم محاسبة مرتكبيها، واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، ومصادرة المضبوطات وفقاً للقانون.

#المستشار ضياء الدين المدهون #النائب العام

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