فصائل المقاومة توجه عدة رسائل للاحتلال: لا تختبر صبرنا..!

غزة /سما/

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية أنها تتابع ببالغ الأهمية ما يجري في المدينة المقدسة والمسجد الأقصى من اقتحامات متكررة من قبل جنود الاحتلال والمستوطنين والاعتداء على المصلين ومنع الأذان في المسجد الأقصى.

وأكدت في مؤتمر صحفي أن المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذه الإجراءات، محذرة الاحتلال من اختبار صبرها اتجاه المسجد الاقصى والقدس.

وقال القيادي في كتائب المجاهدين مؤمن عزيز ان هذه الإجراءات تعتبر محاولة يائسة للتهويد وتغيير الواقع الفلسطيني في المدينة المقدسة، ما يستوجب إجراء الانتخابات بمراحلها الثلاث .

وقال في المؤتمر الصحفي :"مع تأكيدنا الشديد على ضرورة اجرائها في القدس وفرضها على الاحتلال ولتكن الدعاية الانتخابية والتصويت في القدس ساحة من ساحات المواجهة والاشتباك مع الاحتلال.

وتوجه بالتحية الى الشعب الفلسطيني المنتفض في القدس وعلى بوابات الأقصى، دايا لتصعيد هذه الهبة الجماهيرية حتى تصل إلى انتفاضة عارمة تجتاح الضفة والقدس والداخل المحتل.

وادان بشدة التهافت المخزي من بعض الأنظمة المهزومة والمهترئة الذين يهنئون بإقامة اسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني وقضيته مؤكدا :" أن مثل هذه الأفعال لن تؤثر على أهمية قضيتنا وقدسنا"

وأعرب عن رفضه ما تقوم به إدارة الاونروا بحق اللاجئين الفلسطينيين وهى سلسلة طويلة من التقليصات وفصل الموظفين وعدم تثبيت معلمي الشواغر وتوحيد الكوبونة وحذف مواد تعليمية مهمة مثل التربية الإسلامية والوطنية والفنية والتكنولوجيا وغيرها من التقليصات التي نعتبرها مؤامرة على قضية اللاجئين وشطب حق العودة وتمرير جريمة صفقة القرن.

وطالب أبناء الشعب بكافة فصائلهم وشرائحهم وفى كل مكان للمشاركة الفاعلة لردع ما تقوم به وكالة الاونروا ضد اللاجئين الفلسطينيين.