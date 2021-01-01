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أبو شحادة: السكان العرب ضحايا لعنصرية المستوطنين

الثلاثاء 20 أبريل 2021 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو شحادة: السكان العرب ضحايا لعنصرية المستوطنين



القدس المحتلة /سما/

قال عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة سامي أبو شحادة، إن المواطنين العرب في إسرائيل هم ضحية للمستوطنين الذين يريدون أن يظهروا أنهم سيد هذه الدولة العنصرية.
 
جاء ذلك في مقابلة مع موقع "يديعوت أحرونوت" تعقيبًا على أحداث مدينة يافا التي وقعت الليلة قبل الماضية واعتقل خلالها 8 شبان، بعد استفزاز المستوطنين لهم بمسيرة.
 
 وأضاف أبو شحادة "يوجد ضحية هنا، وهم العرب في يافا الذين هوجموا، المستوطنون جاءوا للاستفزاز".
 
واعتبر أن ما جرى كان صعبًا للغاية ولم يكن متوقعًا بعدما شاهد المصابون والمحتجزون.
 
ونوه إلى أن هناك محاولات من حاخامات لتغيير النسيج متعدد الثقافات في يافا، مشيرًا إلى أن السكان الفلسطينيين يحاولون الدفاع عن أنفسهم والحفاظ على مكانتهم في المدينة.

#القائمة العربية المشتركة #سامي أبو شحادة #عرب اسرائيل #الداخل المحتل

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