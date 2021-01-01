  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

العلماء يكتشفون "ديناصورا جديدا" مثيرا للجدل!

الثلاثاء 20 أبريل 2021 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
العلماء يكتشفون "ديناصورا جديدا" مثيرا للجدل!



وكالات / سما /

عاش مخلوق صغير مجنّح بعيون واسعة، منذ حوالي 160 مليون سنة، بين الأشجار حسبما يعرف الآن بالصين، وفقا لفريق دولي من العلماء.

وأفادت Gizmodo ، أن قصة أصل نوع التيروصور الرائع المكتشف حديثا، المسمى Sinomacrops Bondei، نُشرت بواسطة PeerJ في مارس من قبل فريق دولي من العلماء.

واكتشف العلماء، ومعظمهم من الصين واليابان، الهيكل العظمي المتحجر للمخلوق في صخرة محفوظة في مقاطعة هوبي الصينية، وأدركوا أنه نوع جديد من التيروصورات.

وكتبوا في تقريرهم: "على الرغم من سحقها لدرجة طمس العديد من التفاصيل، إلا أن العينة كاملة إلى حد ما وتوفر معلومات جديدة للمجموعة".

وباستخدام التصوير بالأشعة السينية، تمكّن الفريق من إعادة بناء العينة المنقرضة منذ فترة طويلة وتم إنشاء الرسوم التوضيحية لإظهار الشكل الذي يبدو عليه على الأرجح عندما كان ما يزال موجودا.

 

وتصوّر الرسوم التوضيحية مخلوقا يشبه إلى حد ما السنجاب الطائر، ولكن بدلا من جسم القوارض، يبدو الجذع أشبه بسمندل بأجنحة كبيرة غشائية بارزة من كل جانب.

 

ويعتقد العلماء أنه كان مغطى بجلد من "ألياف الثعلب" - وهو شكل مختلف تماما ومتطور بشكل مستقل.

 

وعلى الرغم من كونه جزءا من عائلة التيروصورات، إلا أن Sinomacrops يختلف تماما عن أقاربه الضخمين، والمرعبين في كثير من الأحيان.

 

ويعتقد العلماء أن الديناصورات الجديدة هي نسخة من عصور ما قبل التاريخ من الخفافيش الليلية - تجوب في ظروف الإضاءة المنخفضة لتلتهم الحشرات في نظامها الغذائي الأساسي.

 

وقالت ميغان جابوبس، عالمة الحفريات من جامعة بايلور في تكساس والتي لم تشارك في البحث، إن النتائج مثيرة لأن أحافير التيروصورات نادرة للغاية لأن عظامها الرقيقة المجوفة لم تحافظ عليها مثل المخلوقات الأخرى.

 

وأضافت: "إن العثور على هذه التيروصورات المبكرة يمنحنا حقا نظرة ثاقبة حول كيفية بدء تكييف وتغيير جوانب من هياكلها العظمية".

#العلماء #ديناصور #الصين

الأكثر قراءة اليوم

صحة غزة تكشف تطورات الحالة الوبائية: توصيات لخلية الازمة لاتخاذ اجراءات أشد صرامة داخل القطاع

ما دور المخابرات الفلسطينية؟.. السيناريو الكامل لـ«زلزال» الأردن وتحركات الأمير بدأت في «أيار 2020»

شاهد.. مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 7 السابعة كاملة بدون إعلانات

دعاء اليوم الثامن من شهر رمضان 2021 - دعاء 8 رمضان 1442

محادثات كيندة الخطيب مع إسرائيليّين: «منشرب قهوة سوا»

تفاصيل سبب وفاة الفنان ناصر ادروب ملك الكوميديا والفكاهة

انخفاض في سعر صرف الدولار

الأخبار الرئيسية

فصائل المقاومة توجه عدة رسائل للاحتلال: لا تختبر صبرنا..!

وزيرة الصحة : 31 وفاة و2025 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و2306 حالات تعافٍ

3

شاهد الصور : وصول لقاحات ضد كورونا عبر اّلية "كوفاكس"

الصحة : اجتماع مهم لخلية الأزمة اليوم في غزة ورفعنا توصيات بالتشديد ..

amman19-4-21-730x438

ما دور المخابرات الفلسطينية؟.. السيناريو الكامل لـ«زلزال» الأردن وتحركات الأمير بدأت في «أيار 2020»

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية