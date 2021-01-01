الأخضر يضم لاعب الزعيم السابق

رفح / سما /

كشفت تقارير صحافية محلية, عن إتمام نادي خدمات رفح صفقة جديدة في الانتقالات الشتوية, استعدادا لإياب دوري الدرجة الممتازة.

وأكدت التقارير, انضمام لاعب الوسط محمد أبو عرمانة لصفوف "الأخضر" الرفحي, للدفاع عن ألوانه في النصف الثاني من الموسم.

ويأمل "حامل اللقب" أن يكون أبو عرمانة, لاعب شباب رفح سابقا, إضافة قوية للفريق, لضمان تحسّن النتائج في إياب دوري الممتازة.

يشار إلى أن خدمات رفح أنهى مرحلة ذهاب دوري الممتازة في المركز الخامس برصيد 16 نقطة, علما أنه استعاد في وقت سابق لاعبه المعار محمد الجرمي من بيت حانون الرياضي.