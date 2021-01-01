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خدمات النصيرات يضم 3 لاعبين جدد

الثلاثاء 20 أبريل 2021 02:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
خدمات النصيرات يضم 3 لاعبين جدد



الوسطى / سما /

أكدت تقارير صحافية محلية, أن خدمات النصيرات تعاقد مع ثلاثة لاعبين جدد في الانتقالات الشتوية الجارية بقطاع غزة.

وذكرت التقارير, أن خدمات النصيرات ضم مصطفى الهسي وصالح بركة من خدمات المغازي, وأحمد الدباس في صفقة انتقال حر, للدفاع عن ألوانه في النصف الثاني من الموسم الحالي.

ويأمل خدمات النصيرات, أن يكون الثلاثي إضافة جيدة للفريق, لضمان مواصلة النتائج القوية في إياب دوري الأولى.

يشار إلى أن خدمات النصيرات تصدر مرحلة ذهاب دوري الأولى برصيد 22 نقطة, بفارق الأهداف أمام غزة الرياضي, علما أنه ضم إياد مطر في وقت سابق.

#خدمات النصيرات #الانتقالات الشتوية #دوري الأولى

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