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فلسطين تشارك بفريقين في كأس الاتحاد الآسيوي

الثلاثاء 20 أبريل 2021 02:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تشارك بفريقين في كأس الاتحاد الآسيوي



رام الله / سما /

أصبح تأهل فريقي شباب الأمعري الفلسطيني والكويت الكويتي لدور المجموعات من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي شبه مؤكد، بعد انسحاب السيب العُماني من المسابقة.

وأكدت تقارير صحافية, أن الأمعري والكويت الكويتي سيلعبان في المجموعة الثالثة, التي تضم تشرين السوري والفيصلي الأردني.

وأوضحت التقارير, أن الأمعري أوقف تحضيراته للسفر للكويت, بعد إلغاء لقاء الكويت, الذي كان من المفترض أن يجري يوم 27 أبريل الجاري, بانتظار صدور القرار الرسمي عن الاتحاد الآسيوي.

ووفقا للقرار المنتظر، فإن فلسطين ستشارك للمرة الثانية في تاريخها بفريقين في دور المجموعات، حيث يشارك مركز بلاطة ضمن المجموعة الثانية التي تضم السلط الأردني, والأنصار اللبناني, والمحرق البحريني.

يشار إلى أن فلسطين شاركت في كأس الاتحاد الآسيوي بفريقين خلال موسم 2016, إذ مثلها آنذاك شباب الظاهرية وترجي واد النيص.

#الاتحاد الآسيوي #كأس الاتحاد الآسيوي #شباب الأمعري #مركز بلاطة

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