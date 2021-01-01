خدمات رفح يستعيد لاعبه بعد غياب موسم ونصف

رفح / سما /

استعاد نادي خدمات رفح، المنافس بدوري الدرجة الممتازة، لاعبه الشاب محمد الجرمي، استعدادا لمرحلة الإياب المقررة أواخر الشهر القادم.

وأكد خدمات رفح, أن الجرمي سيظهر مع الفريق في الدور الثاني, بعد ابتعاده حوالي موسما ونصف لعبها معارا مع بيت حانون الرياضي.

وتعدّ عودة اللاعب إضافة قوية لخدمات رفح, خاصة أنه عانى على صعيد النتائج في الدور الأول, بسبب الإصابات من جهة, وخروج آخرين للاحتراف من جهة أخرى.

يشار إلى أن الجرمي سجل مع بيت حانون الرياضي 13 هدفا في دوري الممتازة, بواقع 9 الموسم الماضي, و4 في النصف الأول من الموسم الحالي.