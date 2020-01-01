التنمية تتسلم من (تيكا) 2000 طرد غذائي للأسر الفقيرة والمنكشفة

رام الله / سما /

استلمت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بوزيرها د. أحمد مجدلاني، صباح اليوم، من السفير التركي أحمد رضا دميرير ومدير وكالة التعاون التركية احمد شاتين قايا ألفي طرد غذائي لتوزيعها من خلال مديرياتها المنتشرة بجميع المحافظات على الأسر الفقيرة والمنكشفة خاصة الأيتام والنساء

وأكد وزير التنمية أن ما تقدمه تيكا يعكس الشعور بالمسؤولية لدى الحكومة التركية والشعب التركي تجاه فلسطين وشعبها والقدس التي تمثل رمز الوجود العربي والإسلامي في فلسطين كما شكر الحكومة والشعب التركي وتيكا على هذه الخطوة والتي تأتي بظروف اقتصادية صعبة تمر بها دولة فلسطين.

وأوضح أن الوزارة وعبر التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين وفرت وما زالت توفر العديد من الطرود الصحية والغذائية للمستفيدين المسجلين على قوائم الوزارة وكذلك الجمعيات الخيرية التي تعنى بالنساء والمسنين والأطفال .

بدوره أشار سفير تركيا احمد رضا دميرير إلى أن المساعدات التي تقدمها "تيكا" هدفها الوصول إلى الأسر الفقيرة في كل فلسطين ، وأن هذه المساعدات ليست الاولى ولن تكون الاخيرة وأن التعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية مستمر للوصول للأسر الفقيرة في كل فلسطين.

وقال: إن هذه الطرود الغذائية تحتوي على مواد تموينية أساسية تسد بعض احتياجات الأسر الفقيرة في ظل جائحة كورونا .

وتم تسليم الطرود بمقر الوزارة في مدينة رام الله، بحضور الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية أنور حمام، ورئيس وحدة المشاريع منال أبو رمضان.