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مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي جراء إصابته خلال معارك

الثلاثاء 20 أبريل 2021 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي جراء إصابته خلال معارك



وكالات

أفادت وسائل إعلام تشادية، اليوم الثلاثاء، عن وفاة الرئيس إدريس ديبي متأثرا بجراح أصيب بها خلال وجوده على الجبهة، بعد ساعات من الإعلان عن فوزه بولاية سادسة وفق نتائج أولية.

وذكر التلفزيون الرسمي أن ديبي أصيب "في مواجهات بين الجيش ومتمردين على جبهة القتال شمال البلاد قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى".

وأظهرت نتائج جزئية للانتخابات التي جرت في 11 أبريل/نيسان أن الرئيس إدريس ديبي في طريقه لتمديد حكمه المستمر منذ 30 عاما على الرغم من مؤشرات الاستياء المتزايد من طريقة إدارته لثروة البلاد النفطية.

وتولى ديبي السلطة في عام 1990 بعد تمرد مسلح ويعد حليفا قويا لفرنسا والولايات المتحدة في القتال ضد المتشددين الإسلاميين في منطقة الساحل القاحلة.

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