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وزيرة الصحة : 31 وفاة و2025 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و2306 حالات تعافٍ

الثلاثاء 20 أبريل 2021 01:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة : 31 وفاة و2025 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و2306 حالات تعافٍ



رام الله / سما /

 أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، 31 وفاة و2025 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و2306 حالات تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس في فلسطين، إن حالات الوفاة الجددة سجلت في المحافظات على النحو التالي: قلقيلية (2)، نابلس (2)، الخليل (2)، جنين (4)، قطاع غزة (21) .

وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: قلقيلية (28)، طوباس (22)، سلفيت (13)، نابلس (117)، جنين (74)، طولكرم (55)، الخليل (61)، رام الله والبيرة (61)، بيت لحم (17)، ضواحي القدس (3)، أريحا والأغوار (3)، قطاع غزة (1556)، مدينة القدس (15)، لافتة إلى أنه تم إجراء 6655 فحصا.

وأشارت الكيلة إلى أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: قلقيلية (70)، طوباس (30)، سلفيت (3)، نابلس (212)، جنين (235)، طولكرم (36)، الخليل (75)، رام الله والبيرة (69)، بيت لحم (28)، ضواحي القدس (19)، أريحا والأغوار (4)، قطاع غزة (1500)، مدينة القدس (25).

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 89.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 165 مصابا بـ "كورونا" في غرف العناية المكثفة، بينهم 46 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 484 مصابا.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس "كورونا"، أوضحت وزيرة الصحة أن عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ 166849، بينهم 25466 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

#وزيرة الصحة #فيروس كورونا #فلسطين

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