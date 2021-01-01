بلدية النصيرات تباشر العمل في إعطاء رمز بريدي للمباني في النصيرات

الوسطى / سما /

باشرت بلدية النصيرات بالتعاون مع برنامج خلق فرص عمل JCP ومن خلال مشروع التمكين الاقتصادي للشباب في قطاع غزة الممول من الوكالة السويسرية للتنمية SDC من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، العمل على إعطاء رمز بريدي للمباني في النصيرات.

يأتي ذلك في إطار المشروع الذي يشمل عدة بلديات في قطاع غزة (جباليا – بيت لاهيا – بيت حانون – أم النصر – النصيرات - الزوايدة) كخطوة أولى، على أن يتم العمل لاحقا في باقي بلديات قطاع غزة من خلال خلق فرص عمل للخريجين.

الجدير بالذكر أنه تم الاتفاق على آلية إعطاء الرموز البريدية للمباني في محافظات قطاع غزة، وذلك بعد أن أعلنت مؤسسة البريد الفلسطيني، اعتماد الرموز البريدية لدولة فلسطين بداية عام 2021، بقرارٍ من الاتحاد البريدي العالمي، وبعد عقد عدة اجتماعات بمشاركة ممثلي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وممثلي وزارة الحكم المحلي وممثلي بلديات قطاع غزة.

وسيتألف الرمز البريدي الفلسطيني من حرف واحد وسبعة أرقام، بحيث يكون الحرف الأول من فلسطين بالإنجليزية P، والرقم الأول يعني محافظة أو مجموعة محافظات، والرقم الثاني يعني القطاع البريدي داخل كل محافظة، والرقم الثالث يعني المنطقة البريدية (Zone) داخل القطاع البريدي، فيما تحمل الأرقام الأربعة الباقية نقطة التسليم النهائية بما يشير الي رقم المبنى.

وفي إطار مشروع التسمية والترقيم، يجري إعداد برنامج تطبيقي "أندرويد" للحرف والصناعات والمعالم والمباني، وسيتم إضافة الرمز البريدي لكل مبنى، بحيث يستطيع المواطن معرفة الرمز البريدي للمبنى من خلاله.