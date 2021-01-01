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صور : خسائر فادحة لمربي الدواجن جراء موجة الحر

الثلاثاء 20 أبريل 2021 01:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور : خسائر فادحة لمربي الدواجن جراء موجة الحر



غزة / سما /

أعلنت وزارة الزراعة في غزة، عن حصيلة خسائر مربي الدواجن جراء موجة الحر التي ضربت قطاع غزة أمس الاثنين.

وقال مدير العلاقات العامة والاعلام بالوزارة فايز الشيخ لوكالة "الرأي" إن خسائر مربي الدواجن جراء الموجة بلغت 900 ألف شيقل، وتضرر 70 مزارعاً، ونفوق 75.000 دجاج لاحم وبياض، و400 حبش، و50 أرنب.

وذكر الشيخ، أن طواقم الوزارة الفنية ما زالت في الميدان لحصر باقي الأضرار والخسائر، مشيرا إلى بدء انحسار موجة الحر، وفقاً لتحديثات الحالة الجوية اليومية التي تنشرها الوزارة على موقعها لتحذير المزارعين خلال موجات الحر أو المنخفضات الجوية.

 

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#الحر #غزة #مربي الدواجن #الدواجن
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