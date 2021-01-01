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اعلان هام من الصحة بغزة لمن تجاوز 40 عاماً ..

الثلاثاء 20 أبريل 2021 12:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعلان هام من الصحة بغزة لمن تجاوز 40 عاماً ..



غزة / سما /

أصدرت وزاره الصحة في غزة بياناً بخصوص استئناف عملية التطعيم ضد فيروس كورونا لفئات عمرية جديدة، في كافة محافظات قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة اليوم الثلاثاء، أن التطعيم ضد جائحة كورونا متاح الآن للمواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 40 عام، سواء المسجلين وغير المسجلين على منصة التطعيم الخاصة بالوزارة.

وطالبت الوزارة المواطنين المعنيين، التوجه الى المراكز الصحية التابعة للوزارة لتلقي اللقاح مباشرة، وذلك خلال أيام الاسبوع من السبت الى الخميس، ومن الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة 12ظهراً.

وبينت الوزارة أن مراكز التطعيم التي يتوفر بها اللقاح هي:

محافظة الشمال: عيادة هالة الشوا التابعة للوزارة -عيادة الفاخورة التابعة للوكالة..

محافظة غزة: عيادة صبحة الحرازين- عيادة مسقط الرحمة بالشجاعية-عيادة الدرج-عيادة الشاطئ التابعة للوزارة -عيادة الشاطئ وكالة - عيادة الشيخ رضوان وكالة

محافظة الوسطى: عيادة المغازي وعيادة البريج وكالة- وعيادة دير البلح التابعة للوزارة.

◼️محافظة خان يونس: عيادة مسقط القرارة -عيادة المعسكر وكالة.

محافظة رفح: عيادة رفح الوكالة -عيادة تل السلطان التابعة للوزارة.

وأكدت وزارة الصحة على سلامة اللقاحات المتوفرة ونجاعتها في اعطاء المناعة اللازمة للوقاية من المرض.

#وزارة الصحة #غزة #فيروس كورونا

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