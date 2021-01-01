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ليدز يخطف التعادل من ليفربول في الوقت القاتل

الثلاثاء 20 أبريل 2021 12:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليدز يخطف التعادل من ليفربول في الوقت القاتل



وكالات / سما /

سقط نادي ليفربول في فخ التعادل أمام مضيفه ليدز يونايتد بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب أيلاند رود في إطار الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وظهر ليفربول بشكل أفضل مع انطلاق المباراة وكاد أن يهز الشباك في أكثر من مناسبة في الوقت الذي حاول فيه ليدز الرد وكاد باتريك بامفورد زيارة مرمى الحارس البرازيلي أليسون بيكر، إلا أنه لم ينجح في ترجمة الفرص إلى أهداف، ليرد الريدز بهدف للنجم السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 31، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، مالت المباراة لصالح أصحاب الأرض الذين انطلقوا للأمام بحثًا عن هدف التعادل، وكاد بالفعل أن يسجله في أكثر من مناسبة كانت أخطرها فرصة لبامفورد الذي وضع كرة ساقطة من فوق أليسون ارتدت من العارضة.

ورغم قيام المدير الفني للريدز يورجن كلوب بإجراء تبديلات أهمها الدفع بالنجم المصري محمد صلاح بدلًا من ماني لتنشيط الجانب الهجومي، إلا أن ليدز صعق ليفربول بهدف التعادل في الدقيقة 87 برأسية من دييجو يورينتي الذي استقبل ركلة ركنية بشكل رائع ليضع الكرة في شباك أليسون، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

وبهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 53 نقطة في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، كما رفع ليدز يونايتد رصيده إلى 46 نقطة في المركز الـ 10.

#ليفربول #ليدز يونايتد #الدوري الإنجليزي

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