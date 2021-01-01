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وزارة الأشغال تجري أعمال صيانة دورية لشارع صلاح الدين وتواصل أعمال تعميق حوض الميناء

الثلاثاء 20 أبريل 2021 12:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الأشغال تجري أعمال صيانة دورية لشارع صلاح الدين وتواصل أعمال تعميق حوض الميناء



غزة / سما /

أجرت وزارة الأشغال العامة والإسكان أعمال صيانة دورية لشارع صلاح الدين في خانيونس الاتجاه المؤدي لمعبر رفح، حيث قامت فرق الصيانة بإصلاح طبقات الأسفلت المهترئة وتهيئتها أمام حركة السير . 

هذا وتواصل آليات ومعدات الوزارة أعمالها في تعميق حوض ميناء الصيادين بغزة وإزالة الأتربة وتنظيف مجرى الحوض بهدف تسهيل العمل في الحوض . 

وتقوم معدات وآليات الوزارة هذه الأيام بإجراء وأعمال تسوية لأراضي حكومية في شمال قطاع غزة، وأعمال تسوية في المحررات جنوب القطاع بالتنسيق مع الهيئات المحلية. 

وتقدم آليات ومعدات الوزارة المساعدة الفنية للبلديات في أعمالها الفنية المتعلقة بالطرق الرئيسية ومشاريع البلديات التي تحتاج مساندة من آليات ومعدات الوزارة.

#الميناء #وزارة الأشغال #شارع صلاح الدين

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