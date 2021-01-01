نتنياهو: من العبث أن يكون بينت رئيسا للوزراء

القدس المحتلة / سما /

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زعيم حزب "الليكود"، رئيس حزب يمينا نفتالي بينيت بعد انتهاء لقاء جمعهما لمدة ساعة ونصف، بحثاً خلاله تشكيل حكومة يمينية واعتبر أنه من العبث أن يكون رئيسا للوزراء.



وقال نتنياهو في مستهل اجتماع لأعضاء الكنيست عن حزبه بعد اللقاء مع بينيت، "هناك حل للتشابك السياسي وأغلبية كبيرة من الجمهور تؤيده، بدلاً من تشكيل حكومات عبثية على سبيل المثال برئاسة شخصية فازت بسبعة مقاعد (بالإشارة إلى بينيت)، يجب أن تجري انتخابات مباشرة وسريعة بدون حل الكنيست".



وكان حزب "شاس" قدم مشروع قانون يسمح بانتخاب شخصية لرئيس الوزراء بشكل مباشر، وسط رفض كبير من أحزاب المعارضة.



وأضاف نتنياهو "تأتي اليوم أيضًا لحظة الحقيقة بالنسبة لبينيت الذي تعهد بعدم الجلوس مع ميرتس والعمل، إذا لم يؤيد اقتراحنا للجنة المنظمة لعمل الكنيست، فهذا يعني أنه متصل باليسار".