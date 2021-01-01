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سيناتور أمريكي تهاجم نتنياهو بحدة وتدعو لإسقاطه

الثلاثاء 20 أبريل 2021 12:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
سيناتور أمريكي تهاجم نتنياهو بحدة وتدعو لإسقاطه



القدس المحتلة / سما /

هاجمت ‏السيناتور الديمقراطية الأميركية إليزابيث آن وارن، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحدة، واتهمته بالتسبب في أزمة سياسية في إسرائيل من أجل الهروب من العدالة.

ودعت وارن وفق القناة 7 العبرية، خلال كلمة لها في مؤتمر J Street، خصوم نتنياهو إلى الاتحاد من أجل تنحيته وإسقاطه عن الحكومة.

وقالت إن "الغالبية المعارضة يجب أن تقرر ما ستفعله بعد ذلك، هل ستستمر في الخلافات فيما بينها وتمكين زعيم فاسد يضع مصالحه قبل مصالح بلده، أم أنها ستتحد لبدء مهمة صعبة متمثلة في اقتلاع الفساد واستعادة الوضع الطبيعي".

وأعلنت وارن عن دعمها لحل الدولتين، منتقدة لسياسة إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ووصفتها بأنها مدمرة، وأخرت بشكل كبير تنفيذ حل الدولتين.

#إليزابيث آن وارن #اسرائيل #امريكا #نتنياهو

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