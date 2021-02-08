رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، بأن الوضع الصحي للأسير نور البيطاوي آخذ بالاستقرار والتحسن، ويقبع حالياً داخل ما يسمى مستشفى "الرملة".

وبينت الهيئة أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت الشاب البيطاوي من منزله في مخيم جنين، وذلك بعد إطلاق الرصاص الحي باتجاهه وإصابته إصابة مباشرة في البطن، وجرى نقله بعدها إلى مستشفى "العفولة" الإسرائيلي، وهناك أُجريت له عملية جراحية واستُؤصلت أجزاء من أمعائه.

وأضافت أنه نتيجة لاصابته قام أطباء الاحتلال بوضع كيس براز خارجي له، وكيس آخر لتصريف الدم الفاسد، لافتة بأن مكان العملية لا يزال مفتوح ويتم وضع ضمادات بشكل يومي لحين التئام الجرح، كما يتم تزويده بمسكنات الآلام ومميع للدم.

وأشارت الهيئة إلى أن الشاب البيطاوي مكث فترة داخل قسم العناية المكثفة بمستشفى "العفولة" نتيجة لصعوبة حالته في ذلك الوقت، ومؤخراً تم نقله إلى مستشفى "الرملة"، وفي الوقت الحالي يستطيع المشي على قدميه دون الحاجة لكرسي متحرك، ووضعه يتحسن بشكل تدريجي.

يذكر أن الشاب البيطاوي معتقل منذ تاريخ 8/2/2021، ولا يزال موقوفا حتى الآن، ولدية جلسة محاكمة يوم غد الأربعاء.