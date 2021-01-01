الصحة بغزة : تسجيل 21 وفاة و1556 إصابة جديدة بفيروس كورونا

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 21 حالة وفاة و1556 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 4194 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 1500 حالة من المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات بلغ 92642 إصابة بينها 19645 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 72199 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات لـ 798.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 382 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 267.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 81600 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 33877 شخصًا.