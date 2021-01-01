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الصحة : اجتماع مهم لخلية الأزمة اليوم في غزة ورفعنا توصيات بالتشديد ..

الثلاثاء 20 أبريل 2021 10:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة : اجتماع مهم لخلية الأزمة اليوم في غزة ورفعنا توصيات بالتشديد ..



غزة / سما /

قال مدير مجمع الشفاء الطبي و رئيس لجنة الطوارئ بغزة د. محمد أبو سلمية، اليوم الثلاثاء، "إن هناك إقبال كبير على المستشفيات من قبل المواطنين التي تظهر عليهم أعراض كورونا"، مشيرًا إلى أنهم قاموا بتقسيم من لديه أعراض بسيطة بالتوجه لمراكز الرعاية الأولية، ومن لديه أعراض شديدة التوجه للمستشفيات.

وشدد أبو سلمية في حديث لإذاعة القدس على أن الوضع الصحي في القطاع ما زال خطيرًا جدا، مضيفًا "نحن في عين العاصفة، والموجة الحالية أكبر وأصعب من الموجة السابقة".

وتوقع أن تشهد الأيام القليلة القادمة تشديد الإجراءات الوقائية أكثر، للحفاظ على الوضع الصحي في غزة.

وأوضح أبو سلمية أن عدد الوفيات والإصابات الحرجة والخطيرة من جميع الأعمار والفئات ما زال في ارتفاع كبير.

وأشار إلى أن خلية الأزمة ستعقد اليوم اجتماعًا لبحث كافة الخيارات من أجل منع تدهور القطاع الصحي.

وتمنى ابو سلمية  ان يتم اتخاذ قرارات أشد من السابق للسيطرة على الحالة الوبائية والتي تعتبر اشد واخطر من الموجة السابقة .

وبين أبو سلمية ان الوضع الوبائي صعب وان الوفيات حصدت أرواح نساء تترواح أعمارهم بين 30-40 عاماً بالإضافة الى شباب في نفس الفئة العمرية دون ان يكون لهم أي سجل مرضي، مشيراً الى ان الخطورة طالت العديد من النساء الحوامل ، حيث ان الاعراض تكون صعبة جداً ومقلقة بالرغم من ان الموجة السابقة شهدت العديد من الولادات القيصرية لمصابات بكورونا دون أي مضاعفات .

وقال أبو سلمية "القطاع الصحي ما زال صامداً ومتماسكا حتى اللحظة، حيث تم فتح أسرة للعناية المركزة في كثير من المستشفيات".

وبشأن لقاحات كورونا أوضح أن جميع التطعيمات الموجودة في غزة هي آمنة، مضيفًا "ننفي الأنباء حول خطورة التطعيمات، وأدعو جميع المواطنين والتي أعمارهم فوق 50 عام لأخذ اللقاح".

#وزارة الصحة #غزة #فيروس كورونا #كورونا في غزة

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