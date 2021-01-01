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4.5 مليون من اللقاحات ستصل قريباً

الكيلة: قلقون من الوضع في قطاع غزة و هناك عزوف عن تلقي اللقاحات

الثلاثاء 20 أبريل 2021 10:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكيلة: قلقون من الوضع في قطاع غزة و هناك عزوف عن تلقي اللقاحات



رام الله / سما /

قالت وزيرة الصحة مي الكيلة، إن مجلس الوزراء صادق على شراء 4 ملايين ونصف جرعة من لقاحات فايزر وسبوتنيك، وتم رصد أموال لهذه اللقاحات بقيمة 27 ونصف مليون دولار، ومن المتوقع وصولها إلى فلسطين قريباً.

وأضافت في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الثلاثاء، أن أعداد الوفيات تعكس سوء الحالة الوبائية وليس أعداد الإصابات؛ بسبب إضراب الأطباء والممرضين وقلة عدد الفحوصات التي تجري، مضيفة: نحن قلقون من الوضع في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن هناك عزوفا عن تلقي اللقاحات في قطاع غزة مقارنة بالضفة الغربية، حيث تبلغ النسبة في الضفة 7.1%، وفي غزة 2.2%، رغم تواجد اللقاح الروسي في القطاع وليس فقط استرازنيكا.

وأشارت وزيرة الصحة إلى إن اجتماعاً سيعقد عبر الزوم مع الشركات المزودة للقاحات من أجل الاتفاق على مواعيد التسليم، معربة عن أملها بان تصل اللقاحات بأقصى سرعة ممكنة للوصول إلى المناعة المجتمعية.

#وزيرة الصحة #فيروس كورونا #الضفة الغربية #غزة #لقاح كورونا

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