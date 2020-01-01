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الاحصاء: انخفاض الرقم القياسي لأسعار الجملة خلال الربع الأول من 2021

الثلاثاء 20 أبريل 2021 10:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحصاء: انخفاض الرقم القياسي لأسعار الجملة خلال الربع الأول من 2021



رام الله / سما /

سجل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة انخفاضاً مقداره 0.64% خلال الربع الأول 2021 مقارنة بالربع الرابع 2020، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار الجملة 124.73 خلال الربع الأول 2021 مقارنة بـ 125.53 خلال الربع الرابع 2020 (سنة الأساس 2007 = 100).

الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المحلية

سجل الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المحلية انخفاضاً مقداره 1.52%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المحلية 127.30 خلال الربع الأول 2021 مقارنة بـ 129.26 خلال الربع الرابع 2020 (سنة الأساس 2007 = 100).

الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المستوردة

سجل الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المستوردة ارتفاعاً نسبته 0.27%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المستوردة 121.08 خلال الربع الأول 2021 مقارنة بـ 120.75 خلال الربع الرابع 2020 (سنة الأساس 2007 = 100).

حركة أسعار الجملة ضمن الأنشطة الرئيسية

سجلت أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك انخفاضاً مقداره 10.11% خلال الربع الأول 2021 مقارنة بالربع الرابع 2020.

كما سجلت أسعار منتجات الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 0.79%، نتيجة لانخفاض أسعار السلع ضمن بعض الأنشطة كنشاط منتجات طحن الحبوب والأعلاف بمقدار 4.59%، ونشاط الزجاج ومنتجاته بمقدار 3.35%، ونشاط المنسوجات بمقدار 3.18%، ونشاط الملابس الجاهزة بمقدار 3.01%، ونشاط منتجات الألبان بمقدار 2.93%، ونشاط المشروبات بمقدار 2.88%، ونشاط منتجات الجلود بمقدار 2.47%، ونشاط الأثاث بمقدار 2.01%، ونشاط اللحوم ومنتجاتها بمقدار 1.94%، على الرغم من ارتفاع أسعار السلع ضمن بعض الأنشطة كنشاط الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بنسبة 6.78%، ونشاط الورق ومنتجات الورق بنسبة 2.77%، ونشاط منتجات المعادن المشكلة الأخرى بنسبة 1.92%.

وسجلت أسعار السلع ضمن نشاط الزراعة انخفاضاً مقداره 0.29%، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل بمقدار 2.82%، متأثرةً بانخفاض أسعار الخضروات الطازجة والمجففة بمقدار 6.04%، وأسعار الحبوب والبقول المجففة بمقدار 5.08%، على الرغم من ارتفاع أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 5.61%، في حين سجلت أسعار السلع ضمن نشاط تربية الحيوان ارتفاعاً نسبته 5.04%، متأثرةً بارتفاع أسعار الحيوانات الحية بنسبة 6.60%، وأسعار المنتجات الحيوانية بنسبة 1.90%.

سجلت أسعار السلع ضمن نشاط التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً مقداره 0.15% خلال الربع الأول 2021 مقارنة بالربع الرابع 2020.

تنويه لمستخدمي البيانات:

1. على أثر انتشار وباء كوفيد – 19 وما تبعه من تدابير للحد من انتشاره، فقد تم استبدال عملية جمع البيانات لأسعار الجملة من منافذ البيع المختلفة من الجمع الميداني إلى الجمع عبر الهاتف والمواقع الالكترونية لمنافذ البيع في مختلف المحافظات الفلسطينية.

1 سعر إعادة البيع للسلع الجديدة أو المستعملة إلى تجار التجزئة سواء بغرض الاستهلاك أو إعادة الاستخدام في المجالات الصناعية أو التجارية أو المؤسسية أو المهنية، حيث يشمل سعر الجملة ضريبة القيمة المضافة وأجور النقل.

#الاحصاء #أسعار الجملة

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