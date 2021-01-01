رام الله / سما /

تصدر تأكيد الرئيس محمود عباس في اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح" على إجراء الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، عناوين الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، القدس، الأيام) الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما واصلت الصحف المحلية تغطيتها لآخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا في فلسطين، حيث سجلت أمس 30 حالة وفاة، 1529 إصابة جديدة.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس: ملتزمون بالمضي قدما في إجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية كافة بما فيها القدس الشرقية

- مركزية فتح: القدس وأهلها خط أحمر لن يقبل المساس به أو التلاعب فيه

- طعم الله: إجراء الانتخابات في القدس موضوع سياسي وليس فنياً

- مجلس الوزراء يصادق على شراء 4 ملايين ونصف المليون من لقاحي فايزر وسبوتنيك

- الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه القوي لإجراء الانتخابات العامة في فلسطين بما فيها القدس الشرقية

- 30 وفاة و1529 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

- مستوطنون يهددون مقدسياً بالقتل ويقررون بناء وحدات استيطانية في الأغوار

- الفتى محمد بدران.. أفقدته صواريخ الاحتلال عينيه وأبدع في قراءة القرآن بلغة بريل

- 62 وفاة 3509 إصابات بـ"كورونا" في الأردن

- خليل كوع.. مسيحي يروي ظمأ الصائمين

- "الصحة العالمية": لدينا أدوات للسيطرة على جائحة كورونا خلال أشهر

* "القدس":

- الرئيس عباس يحث إدارة بايدن على إلغاء القانون الذي يعتبر المنظمة "إرهابية"

- إنشاء حي استيطاني بـ"غوش عتصيون" وأعمال تجريف وبناء 23 وحدة في الأغوار

- إصابة 4 مواطنين جراء اعتداءات احتلالية بالقدس وإجبار مواطن على هدم منزله ومستوطنون يهددون فتى بالقتل

- مركزية فتح: القدس وأهلها خط أحمر لن يُقبل المساس به أو التلاعب فيه

- الحكومة: نسير نحو التعافي الاقتصادي والخروج من حالة الانكماش التي فرضتها الجائحة

- رفض مقترح أوروبي بفتح القنصليات كمراكز اقتراع للمقدسيين لعدم وجود ضمانات

- مخيم "البقعة" محطة أولى لاستئناف المساعدات الأميركية للفلسطينيين

- 30 وفاة و1529 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وقطاع غزة

- "أسترازينيكا" تطور لقاحها ضد سلالة جنوب أفريقيا

* "الأيام":

- "مركزية فتح" تؤكد: القدس وأهلها خط أحمر لن يقبل المساس به أو التلاعب فيه

- الحكومة: عودة الطلبة من الصف السابع إلى الحادي عشر للدراسة بدءاً من اليوم

- البدء ببناء 23 وحدة استيطانية جديدة وشق طرق استيطانية في الأغوار الشمالية

- مستوطنون يهددون مقدسياً بالقتل والعشرات يقتحمون "الأقصى"

- شباب يضرمون النار بمركبة للمستوطنين في عين يبرود

- "كورونا": 30 وفاة ورصد 1529 إصابة جديدة

- توقع دفعات إضافية من المطاعيم خلال أسابيع