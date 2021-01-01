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"كورونا" عالميا: نحو 3 ملايين و44 ألف وفاة و142 مليوناً و724 ألف إصابة

الثلاثاء 20 أبريل 2021 10:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"كورونا" عالميا: نحو 3 ملايين و44 ألف وفاة و142 مليوناً و724 ألف إصابة



وكالات / سما /

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين ونحو 44 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 142 مليونا واكثر من 724 ألف إصابة، تعافى منهم 121 مليونا وما يقارب من 452 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الإثنين 657 ألف و962 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 9,813 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الإثنين أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، الهند (1,757 وفاة)، والبرازيل (1,607 وفيات)، واميركا (488 وفاة)، وفرنسا (447 وفاة)، وكولومبيا (420 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، الهند (256,947 إصابة)، وتركيا (55,149 إصابة)، واميركا (51,650 إصابة)، والبرازيل (34,642 إصابة)، وإيران (24,346 إصابة).

وما تزال أميركا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالية.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (581,542 وفاة)، والبرازيل (375,049 وفاة)، والمكسيك (212,466 وفاة)، والهند (180,550 وفاة)، وبريطانيا (127,274 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (32,475,043 إصابة)، والهند ((15,321,089 إصابة، والبرازيل (13,977,713 إصابة)، وفرنسا (5,296,222 إصابة)، وروسيا (4,710,690 إصابة).

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