  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

انحسار الموجة الحارة اليوم

الثلاثاء 20 أبريل 2021 07:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انحسار الموجة الحارة اليوم



رام الله / سما /

انحسار الموجة الحارة اليوم، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام و بقاء الجو حارا نسبيا الى حار ومغبرا أحيانا، وخلال ساعات الليل يطرأ ارتفاع على نسبة الرطوبة وانخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح الأجواء باردة نسبيا ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية  خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياً وباردا نسبيا خاصة فوق المناطق الجبلية والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا ربيعيا لطيفا ومعتدلا في معظم المناطق حارا نسبيا في الاغوار ، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام  ، والرياح شمالية غربية  خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف بوجه عام وحارا نسبيا في المناطق الجبلية حارا في بقية المناطق ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية  خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو صافيا بوجه عام وحارا نسبيا في المناطق الجبلية حارا في بقية المناطق ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأكثر قراءة اليوم

القيادة تعطي مهلة نهائية للوسطاء قبل إصدار القرار بشأن الانتخابات وهذه اهم المقترحات ..

تفاصيل جديدة عن خلافات حمزة والملك الأردني.. طلب قيادة المخابرات ومراسلات مع عوض الله

شاهد.. برنامج رامز عقله طار الحلقة 7 السابعة كاملة مع رامز جلال 2021 مقلب فهد المولد

توصية إسرائيلية بتوسيط تركيا لإتمام صفقة تبادل الأسرى مع حماس

ظل يرتديه لمدة 74 عاما .. حذاء زفاف الأمير فيليب يثير تساؤلات! (صور)

غزة :يُمنع استخدام المراوح والمكيفات في المساجد وقرار بشأن الاعتكاف

مصادر في تل أبيب : الأردن ليس “في الجيب” والسلام معه أهّم لإسرائيل من “إبراهيميات الخليج”

الأخبار الرئيسية

amman19-4-21-730x438

خفايا وتفاصيل: قبل «النيابة»… السيناريو الكامل لـ«زلزال» الأردن وتحركات الأمير بدأت في «أيار 2020»

تفاصيل اجتماع مركزية فتح.. الرئيس: ملتزمون بالمضي قدما بإجراء الانتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية

صحة غزة تكشف تطورات الحالة الوبائية: توصيات لخلية الازمة لاتخاذ اجراءات أشد صرامة داخل القطاع

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. إليك تفاصيلها

العاروري يحذر من تأجيل الانتخابات التشريعية: سندخل في دوامة من الخلافات وتعميق الانقسامات

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية