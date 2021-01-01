سبب وفاة الفنان جعفر حسن الملحن العراقي الكردي

بغداد / سما

أعلنت وسائل إعلام عراقية، الليلة، عن وفاة الملحن العراقي جعفر حسن، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، في مستشفى بمدينة أربيل.

ونعت نقابة الفنانين العراقيين، الموسيقي الكردي الراحل صاحب الإسهامات الكبيرة في الأغنية الوطنية بالجنوب، حيث أقام بالعاصمة عدن فترة من حياته.

وكان الراحل، ابن الوند، قد انطلق في منتصف الستينيات من القرن المنصرم، إثر الانقلاب العسكري (البعثي) في شباط عام 1963 فصل من المعهد ومنع من دخول الإذاعة.

وأطلق جعفر حسن مشواره الفني، بتلحين أغنية (للريل وحمد) للشاعر مظفر النواب عام 1965، حيث كان ما يزال طالبًا في معهد الفنون الجميلة، كما لحن عام 1970 قصيدة (إغضب كما تشاء) للشاعر نزار قباني.

ونعى النشطاء بمواقع التواصل، وفاة قامة فنية كبيرة من أبناء مدينة خانقين الفنان العراقي الكوردي جعفر حسن الذي وافته المنية في احد مستشفيات اربيل نتيجة مضاعفات كورونا.