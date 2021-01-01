السودان .. رابط نتيجة القبول العام ومنح التعليم الأهلي في الجامعات السودانية 2021

الخرطوم / سما

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الادارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات، الليلة، نتائج القبول العام لمنح التعليم الأهلي للعام 2021.

وذكرت وزارة التعليم العالي في بيان لها أن نتائج القبول العام والمنح في الجامعات السودانية 2021 متوفرة بعد الإعلان وذلك عن طريق الرابط أدناه .

وحثت الوزارة السودانية من جميع الطلاب على ضرورة الاستعلام عن القبول برقم الاستمارة مباشرة، داعية إلى مراجعتها حال وجود أي خلل.

رابط نتائج القبول للجامعات السودانية 2021: اضغط هنا

وتظهر لك في الشاشة: بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية السودان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الادارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات نتيجة القبول(العام , منح التعليم الاهلي) للعام 2020م.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة القبول العام للجامعات السودانية عبر اختيار نوع القبول وادخال رقم الاستمار وإرسال علامة البحث إلى البروتوكول من أجل الفحص والتدقيق.

وتتضمن صفحة الإدارة العامة للقبول والتقيوم، القبول العام (السودانية عام، السودانية ولائي، السعودية، قطر، عمان، الإمارات، بقية الدول العربية والشهادات الأجنبية).