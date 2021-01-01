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تفاصيل سبب وفاة والدة اللواء عبدالله العلي مدير عام مديرية أمن حولي

الثلاثاء 20 أبريل 2021 12:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل سبب وفاة والدة اللواء عبدالله العلي مدير عام مديرية أمن حولي



الرياض / سما

تصدر خبر وفاة والدة اللواء عبدالله العلي مدير عام مديرية أمن حولي مواقع التواصل الاجتماعي الليلة، بعد أن نعاها العديد من أفراد عائلتها وتلقى التعازي من عشرات المسؤولين الأمنيين.

وتحدثت وسائل إعلام عن تفاصيل سبب وفاة والدة اللواء عبدالله العلي المعروف بين زملائه وجمهور المواطنين بالأخلاق العالية والتعامل الطيب والحسن معهم في كل الأوقات والأماكن بلا استثناء.

وقالت: وفاة والدة اللواء عبدالله العلي مدير عام مديرية أمن حولي بحادث خلال مرورها في احدى النقاط الامنية من امرأة تقود مركبتها بسرعة عالية على طريق الملك فهد باتجاه العاصمة.

وتقدم المحامي خالد الكندري، تقدم بخالص العزاء أصالة عن نفسه ونيابة عن عائلته وجميع أعمامه وأخواله وأقاربه للسيد اللواء عبدالله العلي مدير عام مديرية أمن حولي لوفاة المغفور لها بأذن الله والدته.

وكتب بوخميس الصحفجي في تغريدة مقتضبة عبر تويتر: نشاطر اللواء عبدالله العلي مدير امن حولي العزاء بوفاة والدته في حادث اليم انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمها.

وأضاف: امراة طيبة خايفة الله وتحب الكل اللهم اشهد بانها محسنه ولم تسيء لي بكلمه كانت تحبني وعاملتني مثل ولدها اللهم احشرها مع محمد وال محمد يارب وتجاوز عنها يا كريم.

وعقب وفاة والدة اللواء عبدالله العلي، طالب الآلاف، من كل المواطنين بالقيادة بحذر لا سيما في مثل تلك الشوارع الرئيسية السريعة، خصوصا في الأوقات التي تسبق وتلي موعد الإفطار في رمضان.

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