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تفاصيل سبب وفاة الفنان ناصر ادروب ملك الكوميديا والفكاهة

الثلاثاء 20 أبريل 2021 12:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل سبب وفاة الفنان ناصر ادروب ملك الكوميديا والفكاهة



الخرطوم / سما

أعلنت وسائل إعلام عربية، يوم الإثنين، عن وفاة الفنان ناصر أدروب الممثل السوداني الكبير الملقب بـ"ملك الكوميديا والفكاهة"، مشيرة إلى أنه لفظ أنفاسه الأخيرة في دولة الهند.

وقال موقع واكب السوداني في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر: وفاة عضو فرقة تيراب الكوميديا الفنان والدرامي ناصر أدروب بالهند إثر عله لم تمهله طويلاً.

ونعى العشرات من الناشطين في المنصات الاجتماعية الممثل الراحل ناصر أدروب، مستذكرين أبرز الأعمال الفنية والكوميدية التي قدمها قبل توجهه إلى الهند والإقامة هناك.

وكتب أحد محبيه : "وفاة الفنان الكوميدي  ناصر أدروب إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة نعزي أنفسنا وأهله وذويه ومحبيه والشرق عامة".

وقال حبيب عبد الرحيم: في ذمة الله ملك الفكاهة ناصر ادروب اللهم ارحمه واغفر له وأكرم وفادته، واكتب له شفاعة حبيبك ومصطفاك صلواتك وسلامك عليه.

بدوره، كتب عوض الصائغ: في ذمة الله ناصر أدروب، توفي بالهند  الفنان المسرحي والفكاهي ناصر محمد احمد الشهير ناصر ادروب من عمالقة كسلا والفكاهي المعروف رحم الله ناصر ادروب واسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

واشتهر ناصر أدروب بأداء الأدوار المضحكة وتقديم البرامج المنوعة والقصيرة التي لا تخلو من الضحكات وإطلاق النكات طوال مدة العرض حتى قرر التوقف أخيرا.

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