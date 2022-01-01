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مستوطنون يهددون مقدسياً بالقتل عقب الإفراج عنه

الإثنين 19 أبريل 2021 10:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يهددون مقدسياً بالقتل عقب الإفراج عنه



القدس المحتلة /سما/

هدد مستوطنون مقدسيا (17 عاماً) بالقتل، عقب الإفراج عنه من سجون الاحتلال.

وقال أمين سر منطقة شعفاط بيت حنينا التنظيمية عامر عوض، إن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى أحمد أبو خضير من سكان بلدة شعفاط بالقدس المحتلة قبل 3 أيام واعتدت عليه بالضرب المبرح أثناء اعتقاله، فيما هدده مستوطنون على مواقع التواصل الاجتماعي بالقتل، على خلفية إشاعته فيديو على موقع "تيكتوك" يوثق صفع مستوطن بالقطار الخفيف في القدس.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أفرجت، اليوم الاثنين، عن الفتى أبو خضير، بعد الاعتداء عليه والتحقيق معه بحادثة إشاعة الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

#مستوطنون #اعتداءات المستوطنين

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