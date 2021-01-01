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ألبانيا: إصابة 5 مصلين طعنًا داخل مسجد وتوقيف المنفّذ

الإثنين 19 أبريل 2021 09:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
ألبانيا: إصابة 5 مصلين طعنًا داخل مسجد وتوقيف المنفّذ



تيرانا /سما/

أُصيب 5 أشخاص بالطعن، إثر مهاجمة رجل مصلين في أحد مساجد العاصمة تيرانا، اليوم الإثنين.

بدورها، قالت الشرطة، في بيان، إن "رجلا يحمل سكينا هاجم المصلين في مسجد في العاصمة الألبانية تيرانا؛ ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص"، حسبما نقل موقع "كالكسو" المعني بأخبار منطقة شرق أوروبا.

وأضافت أنه تم نقل الضحايا إلى المستشفى، مشيرة أن التقارير الأولية لا تفيد بتعرض أيا منهم لـ"إصابات خطيرة".

ويُعتقد أن هذه الحادثة هي الأولى من نوعها داخل مكان عبادة في ألبانيا، التي يشكل المسلمون أكثر من نصف سكانها، حسب المصدر ذاته.

وفي السياق، ألقت الشرطة القبض على المهاجم، وقالت إنه يبلغ من العمر 34 عاما، دون مزيد من التفاصيل.

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