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الاحتلال يهدم قرية "العراقيب" ويشرد أهلها للمرة 186

الإثنين 19 أبريل 2021 08:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يهدم قرية "العراقيب" ويشرد أهلها للمرة 186



القدس المحتلة /سما/

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، قرية العراقيب في النقب المحتل، للمرة 186 على التوالي.

وقالت مصادر محلية، إن قوة من شرطة الاحتلال اقتحمت القرية وشردت الأهالي، في الأجواء شديدة الحرارة التي تسود فلسطين المحتلة، وفي ظل شهر رمضان المبارك.

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال هدمت القرية خمس مرات منذ بداية 2021، ويعود الأهالي ويبنون مساكنهم ويصرون على الصمود في أراضيهم رغم التنكيل الذين يتعرضون له.

وتتعرض قرية العراقيب للهدم من جانب سلطات الاحتلال، منذ عام 2000، حيث تحاول سلطات الاحتلال دفع الفلسطينيين للهجرة منها، وهو ما يرفضونه ويواصلون الصمود في أرضهم.

#سلطات الاحتلال #قرية العراقيب #هدم #شهر رمضان

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